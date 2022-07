Svet basketbalu smúti: Zomrela legenda a 11-násobný víťaz zámorskej NBA († 88)

Russell získal päťkrát cenu pre najužitočnejšieho hráča súťaže, dvanásťkrát sa predstavil v All Star exhibícii. Počas 13-ročnej kariéry v NBA priviedol Celtics k 11 majstrovským titulom, pričom posledné dva získal ako hrajúci tréner. Stal sa prvým koučom čiernej farby pleti v americkom profesionálnom športe.

O jeho úmrtí informovala v nedeľu na sociálnej sieti jeho rodina, príčina smrti nie je známa. Russella v roku 1980 zvolili basketbaloví novinári za najlepšieho hráča v histórii NBA. Rodák z Louisiany bojoval za práva Afroameričanov, zúčastnil sa aj na slávnom Pochode na Washington v roku 1963, na ňom Martin Luther King vystúpil so slávnym prejavom, ktorý vošiel do histórie pod názvom "I Have a Dream" (Mám sen).

"Bill Russell bol najväčší šampión zo všetkých tímových športov," uviedol vo vyhlásení komisár NBA Adam Silver.

"Bill bojoval za niečo väčšie než je šport - za hodnoty rovnosti, rešpektu a inklúzie, ktoré vtlačil do DNA našej ligy," citovala šéfa súťaže agentúra AFP.

