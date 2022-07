Najdrahší brankár histórie chce zmeniť klub: Namierené má do Talianska!

Španielsky brankár Kepa Arrizabalaga (27) nie je spokojný so svojou pozíciou v londýnskej Chelsea, ktorú chce počas leta opustiť. Jeho zámerom je herná prax a možnosť nominácie na blížiace sa majstrovstvá sveta.

Bývalý gólman Athletica Bilbao by mal zamieriť do talianskeho Neapola, s ktorým sa chce dohodnúť na hosťovaní. Oba kluby sú údajne blízko k dohode a pre Talianov by sa jednalo o skutočne výhodný krok. Chelsea by totiž platila až 75% platu brankára, ktorý momentálne zarába 178-tisíc eur.

Kepa po príchode Francúza Mendyho už nie je stabilnou jednotkou tímu a pociťuje to na svojej forme. Londýnčania zaplatili za Arrizabalagu v roku 2018 84,5 milióna eur, Neapol by hosťovanie stálo 1,5 milióna eur.

Okrem Neapola sa o Kepu zaujímalo aj Lazio Rím, ktoré však aktuálne trénuje bývalý lodivod Chelsea Maurizio Sarri (63), a ten so španielskym hráčom nemá veľmi dobré skúsenosti, keďže v pohárovom finále odmietol byť vystriedaný.