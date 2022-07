Toľko neberie ani Ronaldo! Manchester ponúka de Jongovi astronomický plat

Rokovania ohľadom prestupu Frankieho de Jonga (25) z Manchestru United do Barcelony sa ťahajú už poriadne dlho. Klub z Britských ostrovov chce Kataláncom predložiť poslednú ponuku za služby holandského záložníka.

Anglický gigant ponúka Barcelone za prestup tvorcu hry 88 miliónov eur. United chcú získať de Jonga za každú cenu a prispôsobili tomu aj ponúkaný plat - Holanďanovi sľubujú 535-tisíc eur týždenne. Okrem toho je vedenie Manchestru ochotné vyplatiť 20 miliónov eur, ktoré Barcelona futbalistovi dlží.

Finálny verdikt by mal padnúť po návrate Španielov z predsezónneho turné v USA. Samotný hráč preferuje zotrvanie v LaLige, no v tom prípade musí počítať so znížením platu kvôli finančnej kríze Barcelony. Láka ho však vidina zápasov Ligy majstrov, v ktorej sa Manchester United túto sezónu nepredstaví.

Katalánci však aj napriek obrovským dlhom počas leta získali podpisy hráčov, ako je Robert Lewandowski, Andreas Christensen, Raphinha, Franck Kessie a Jules Koundé.