Napínavá VC Maďarska: Ferrari potopilo vlastných jazdcov, triumfoval ich rival

Holanďan Max Verstappen z tímu Red Bull zvíťazil na Veľkej cene Maďarska, 13. pretekoch sezóny F1. Za ním sa zoradili Mercedesy Britov Lewisa Hamiltona a Georgea Russella. Zopakovalo sa tým poradie z predošlých pretekov vo Francúzsku.

Verstappen odštartoval až z 10. pozície, ale obhajca titulu majstra sveta napokon dokázal vybojovať ôsme víťazstvo v sezóne a 28. v kariére. Zároveň ním zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Druhý je naďalej Charles Leclerc.

Russell nemal po prvej pole position v kariére ideálny štart, ale dokázal sa udržať pred dôrazným Sainzom. Úvod sa zaobišiel bez kolízií i dramatických momentov. Prvá štvorica bola pomerne dlho v nezmenenom zložení Russell - Sainz - Leclerc - Norris. Verstappen si rýchlo vylepšil pozíciu a v 12. kole sa spoločne s Hamiltonom dostali cez pôvodne štvrtého Norrisa.

V 17. kole prezul Russell, krátko na to aj obe vozidlá Ferrari. Od 28. kola sa začali odvíjať súboje Russela s Leclercom, ktoré sa v 31. kole skončili úspechom Monačana. Cunoda spravil v 35. kole "hodiny" ale nikoho nezasiahol a pokračoval v pretekoch. Druhé boxy prišli od 39. kola, pričom na čele bol Hamilton s jednou zastávkou a za ním sa zoradili Verstappen - Leclerc - Russell. Hamilton prezul v 52. kole a zaradil sa na 5. pozíciu.

Verstappen mal v tom čase 7-sekundový náskok pred Leclercom, na ktorého zatlačil Russell a uspel v 54. kole. Pozíciu si vylepšil aj druhý Mercedes, keď Hamilton na rovinke predbehol Sainza a od 62. kola bolo poradie Verstappen - Russell - Hamilton.

Dlho to vyzeralo, že do cieľa dôjdu všetky monoposty, no v 68. kole Bottas doplatil na zlyhanie pohonnej jednotky. Virtuálny safety car na krátky čas spomalilo Verstappena a zápletku záveru dodal aj začínajúci dážď, ale k dramatickým momentom už nedošlo.

Štrnáste preteky sezóny 2022 sú na programe po mesačnej prestávke v nedeľu 28. augusta v Belgicku.

VC Maďarska (70 kôl, 1 kolo: 4,381 km, spolu: 306,6 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull)

2. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +7,834

3. George Russell (V. Brit./Mercedes) +12,337

Celkové poradie (po 13 z 22 pretekov):

1. Verstappen 258 bodov

2. Leclerc 178

3. Pérez 173

4. Russell 158

5. Sainz 156

6. Hamilton 146