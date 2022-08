Aj v tomto bude Slafkovský jednotkou! TOTO sa mu podarilo presadiť do NHL

Prvenstvá sa neho len tak lepia. Prvá slovenská draftová jednotka Juraj Slafkovský (18) sa podľa všetkých indícií stane prvým slovenským hokejistom, ktorý bude mať v NHL na svojom drese napísané meno po slovensky.

Teda aj s „ý“! To sa dosiaľ nepodarilo ani jednému z jeho slávnych predchodcov v zámorskej súťaži!

„S klubom sme sa o tejto téme nerozprávali, ale všimol som si, že menovku na dresoch mi vyrobili s dlhým ‚ý‘. Netrval som na tom, ale budem rád, ak budem mať na drese správne napísané priezvisko,“ prezradil Juraj, ktorý mal správne napísané meno už v okamihu, keď sa stal jednotkou draftu.

Zaujímavé je, že mäkčeň a dĺžeň na drese nemá Filip Mešár, ktorý dostal dres s menovkou Mesar.

Slafkovský nebude prvým hráčom Montrealu s touto vymoženosťou. V roku 2013 si správnu menovku presadil aj kanadský útočník Daniel Brière a robia to už aj iné kluby. Pred 40. rokmi to skúsili aj bratia Šťastní v Quebecu, no ich dresy boli stiahnuté pre obavy vedenia NHL z precedensu.