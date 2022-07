Alexander Slafkovský získal striebro na MS: Do očí sa mi tlačia slzy, nemám slov

Nebyť štyroch trestných sekúnd, Slafkovský by získal zlato.

Slovenský reprezentant Alexander Slafkovský vybojoval striebornú medailu v nedeľňajších pretekoch kanoistov na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu. Vo finále dosiahol čas 102,23 s, za „zlatým“ domácim reprezentantom Siderisom Tasiadisom zaostal o 1,18 s. Nebyť štyroch trestných sekúnd, Slafkovský by získal zlato. Tretí skončil ďalší Nemec Franz Anton (+1,61 s), ktorý bol najrýchlejší v semifinále.

"Do očí sa mi tlačia slzy, nemám slov. Ďakujem všetkým, ktorí mi držali palce a ešte mi verili. Je škoda trestných sekúnd, ale asi ešte nepatrím do starého železa," uviedol 39-ročný Slovák pre RTVS. V predchádzajúcom období viackrát zvažoval ukončenie kariéry, no v Augsburgu získal striebro aj v 3xC1 a nedávno triumfoval v pretekoch SP v Tacene.

Druhému Slovákovi vo finále Matejovi Beňušovi nestačila na cenný kov ani čistá jazda. S časom 103,30 s a mankom 2,25 s na Tasiadisa napokon obsadil konečnú 5. priečku. "Stratil som na dvadsaťjednotke, včera s tým malo problém mnoho kajakárov a aj ja som to musel obchádzať cez valec. Taký je šport, jazdiť na istotu by ma nebavilo a keď sa riskuje, prichádza k chybám," opísal svoj výkon Beňuš.

Medzi kanoistkami sa majsterkou sveta stala domáca reprezentantka Andrea Herzogová. Triumfovala o 92 stotín sekundy pred Austrálčankou Jessicou Foxovou, a to napriek tomu, že zaznamenala dotyk na 14. bránke. Herzogová vo finále nečelila žiadnej z tria slovenských kanoistiek, ktoré nepostúpili zo semifinále.

Najlepšie sa v ňom darilo Zuzane Paňkovej, ktorá skončila osemnásta, keď za najrýchlejšou v semifinále, Austrálčankou Jessicou Foxovou, zaostala o 13,98 s. Soňa Stanovská obsadila 20. miesto (+15,62 s) a Emanuelu Luknárovú klasifikovali na 23. pozícii (+16,76 s).