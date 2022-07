Manchester predstavil novinku pre fanúšikov: Takýto šál ste ešte nevideli

Spolu s americkou spoločnosťou predstavili šál, ktorý poskytuje špecifické informácie o fanúšikoch počas zápasu. Americká spoločnosť zaoberajúca sa technologickými zariadeniami vyvinula fanúšikovský šál s názvom Connected Scarf, ktorý má zabudovaný biosenzor.

Ten po pripojení dokáže snímať signály tela počas celého zápasu. Na základe takýchto fyziologických reakcií bude môcť klub formovať individuálne preferencie pre každého fanúšika a nadviazať s ním bližší kontakt.

Šál zaznamenáva srdcovú frekvenciu, telesnú teplotu a emocionálne vzrušenie. To poskytuje špecifické informácie na analýzu toho, ako sa fanúšikovia cítia v rôznych bodoch zápasu.

