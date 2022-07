Zákerák! Tréner skopol súperovho hráča: Okamžite videl červenú kartu

Zápas 11. kola najvyššej argentínskej súťaže medzi tímami Godoy Cruz a Vélez Sarsfield obletel svet, a to kvôli faulu trénera hostí, ktorý potkol súperovho hráča. Alexander Medina okamžite po tomto prehrešku videl červenú kartu.

Vélez Sarsfield manager Alexander Medina was sent off against Godoy Cruz last night after he fouled an opposition player... 😅pic.twitter.com/CfMvOMkjiA