Real Madrid má možnosť získať nového útočníka ešte pred štartom súťaže.

Španielsky rozhlasový program El Larguero priniesol informáciu o možnej posile Realu Madrid. "Los blancos" dostali ponuku od londýnskeho klubu. Nejedná sa o žiadosť o prestup, práve naopak, útočník FC Chelsea, Timo Werner, mal byť ponúknutý do Španielska. Ak by Nemec chcel hrať v slávnom Reale Madrid, musel by sa vysporiadať s úlohou náhradníka.

Werner odohral za londýnsky klub celkovo 56 ligových stretnutí. Skórovať dokázal len 10-krát.