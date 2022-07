Tréner Weiss o zápase s Michalovcami: Prvý polčas bol úplná tragédia, cez prestávku som spravil TOTO!

Slovan prehrával po polčase o dva góly, napokon zápas otočil.

Bratislavský tím nevstúpil do duelu proti Zemplínčanom ideálne. Po prvom polčase svietil výsledok 2:0 pre Michalovce. Napokon však Slovan zápas otočil. Počas druhej polovice hracieho času strelili zverenci Vladimíra Weissa až 4 góly. "Z našej strany bol prvý polčas úplná tragédia. V druhom polčase to bolo iné mužstvo, ktoré ukázalo, že keď chce, má charakter a vie bojovať," povedal tréner domácich, ktorý pochválil svoje mužstvo za druhý polčas.

Kouč "belasých" má ťažké srdce na istých futbalistov. "Niektorí hráči obstáli veľmi zle, z toho budeme musieť urobiť nejaké závery. Tí, ktorí budú pracovať pre tento klub, tú budú, pokiaľ budem tréner. Tí, ktorí nechcú pracovať a majú talent, podo mnou hrať nebudú," vyjadril sa hlavný kormidelník bratislavskej lode na tlačovej konferencii.

Čo sa dialo cez polčasovú prestávku? "Prvý polčas bola úplná tragédia a je moja robota, aby som z toho vyvodil dôsledky. Cez prestávku som vôbec nekričal, nakreslil som rozostavenie so štyrmi zmenami a povedal som dve vety, ktoré si nechám pre seba. Druhý tam bola už iná aktivita smerom dopredu, iný prístup, no takto by to malo byť od prvých minút," uzavrel tréner Vladimír Weiss.