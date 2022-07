Osemgólová prestrelka v Nemecku: Bayern získal jubilejnú desiatu trofej!

Bayern si vypracoval v polčase náskok 3:0, keď jeden z gólov dal aj Sadio Mane, letná posila z FC Liverpool. Po góle Sergea Gnabryho viedli v 66. minúte hostia už 4:1, no napokon museli ešte tuho zabojovať o víťazstvo.

Úradujúci držiteľ Nemeckého pohára totiž vďaka zásahom Christophera Nkunkua z jedenástky a Daniho Olma v závere znížil na 3:4, vytúžený štvrtý gól však už nestrelil. Triumf bavorského veľkoklubu spečatil v nadstavenom čase Leroy Sane.

Nemecký Superpohár:

RB Lipsko - Bayern Mníchov 3:5 (0:3)

Góly: 59. Halstenberg, 77. Nkunku (z 11 m), 89. Olmo - 14. Musiala, 31. Mane, 45. Pavard, 66. Gnabry, 90.+8 Sane

