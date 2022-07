Potrebuje chemoterapiu, nádor je zhubný: Zlé správy pre Dortmund a jeho novú akvizíciu

Vedenie klubu potvrdilo, že Haller podstúpi chemoterapiu po tom, čo vyšetrenia odhalili zhubný nádor na semenníkoch. Očakáva sa, že bývalý útočník West Hamu bude mimo hry niekoľko mesiacov. Nádor bol diagnostikovaný začiatkom tohto mesiaca po tom, ako sa Haller po tréningu sťažoval na zlé pocity.

Vo vyhlásení klubu sa píše: "Sebastien Haller bude Borussii Dortmund chýbať niekoľko mesiacov. Histologický nález odhalil zhubný nádor semenníkov. Haller sa preto musí podrobiť liečbe chemoterapiou."

Športový riaditeľ Dortmundu Sebastian Kehl pre klubovú webovú stránku povedal:

"Sebastien teraz podstúpi najlepšiu možnú liečbu. Šance na uzdravenie sú veľmi dobré. Želáme jemu a jeho rodine veľa síl a optimizmu a v myšlienkach sme s ním v tomto ťažkom období."

Haller prestúpil z Ajaxu do Dortmundu len tento mesiac v rámci údajnej dohody za 32 miliónov eur. V minulej sezóne strelil v 36 vystúpeniach vo všetkých súťažiach 32 gólov. Vo West Hame strávil jeden a pol sezóny, počas ktorej si pripísal vyše 50 stretnutí, kým ho Kladivári v januári 2021 predali do Ajaxu za 24 miliónov eur.

Sebastien Haller had a successful operation to remove a malignant tumour and will now undergo chemotherapy treatment 🙏