Liverpool ovládol finále superpohára! K triumfu nad Man City pomohla nová posila

Futbalisti FC Liverpool sa stali šestnástykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V sobotnom zápase FA Community Shield v Leicestri zdolali úradujúceho ligového šampióna Manchester City 3:1. "The Reds" sa radujú zo zisku trofeje prvýkrát od roku 2006.

Víťaz Pohára FA 2021/2022 nastúpil bez zranenej dvojice Alisson Becker a Diogo Jota, City chýbal pre zranenie kolena Aymeric Laporte. "The Reds" začali zostra, už v 3. minúte sa uvoľnil Mohamed Salah, no trafil len bočnú sieť.

Do vedenia poslal Liverpool v 21. min obranca Trent Alexander-Arnold, ktorý po prihrávke Salaha pravačkou spoza šestnástky zakrútil loptu do siete. Ederson nemal nárok, lopta sa ešte jemne obtrela o hlavu Nathana Akeho a odrazila sa do brány od pravej žrde. "Citizens" potom pridali a vypracovali si šance, dobré možnosti na vyrovnanie nevyužili Kevin De Bruyne a nová posila majstra Erling Haaland.

Zverenci Pepa Guardiolu sa dočkali až po prestávke. V 47. min ešte Riyad Mahrez stroskotal na Adrianovi, ktorý nahradil v bránke Alissona, no v 70. minúte sa už o vyrovnanie postaral striedajúci Julian Alvarez, ten skóroval vo svojom prvom súťažnom zápase za City. Rozhodca pôvodne gól neuznal pre údajný faul Phila Fodena, no nechal si situáciu preskúmať systémom VAR a zásah napokon platil.

Video bolo v akcii aj o 10 minút neskôr a odhalil ruku Rubena Diasa po hlavičke striedajúceho Darwina Nuneza, Salah z bieleho bodu namieril presne k žrdi - 2:1. Liverpool si už triumf nenechal vziať. Víťazstvo spečatil v nadstavenom čase hlavičkou zblízka Nunez, ktorý zaznamenal takisto svoj prvý súťažný gól v novom drese. Na výsledku už nič nezmenil ani Haaland, ktorý v samom závere trafil z dorážky brvno.

Liverpool tak úspešne vykročil do novej sezóny, 16. triumfom v Superpohári sa v historickej tabuľke vyrovnal na druhom mieste londýnskemu Arsenalu, na čele je Manchester United s 21 trofejami.

Anglický Superpohár - FA Community Shield:

FC Liverpool - Manchester City 3:1 (1:0)

Góly: 21. Alexander-Arnold, 83. Salah (z 11 m), 90.+4 Nunez - 70. Alvarez

An immediate impact as @Darwinn99 introduces himself with a goal!pic.twitter.com/qLm9SN5sfO — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) July 30, 2022