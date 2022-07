Slovan predviedol ukážkový obrat, Skaličania zaknihovali prvé víťazstvo

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotnom zápase 3. kola Fortuna ligy nad MFK Zemplín Michalovce 4:2, hoci po prvom polčase prehrávali 0:2. V sobotnom zápase 3. kola futbalovej Fortuna ligy zaznamenal nováčik MFK Skalica prvú výhru v najvyššej slovenskej súťaži, keď zdolal doma trápiaci sa AS Trenčín 2:0.

V základnej zostave "belasých" chýbalo viacero hráčov, ktorí v týždni nastúpili v odvetnom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov proti Ferencvárosu Budapešť (1:4). Prvý polčas lepšie vyšiel Michalovčanom, ktorí išli do vedenia v 8. minúte gólom Wisdoma Kanua a v závere polčasu zvýšil ich šance na víťazstvo Brian Peňa.

Úradujúci majster do druhého polčasu vystriedal štyroch hráčov, výrazne pridal v ofenzívnej aktivite a striedajúci Tigran Barseghjan a Andre Green vyrovnali na 2:2. O víťazstve Slovana rozhodol v 83. minúte Uche Agbo, definitívnu podobu výsledku dala technická strela Ivana Šaponjiča, ktorú si zrazil do bránky Michal Jeřábek.

Slovanisti majú po troch zápasoch na konte šesť bodov a poskočili na čelo neúplnej tabuľky. Michalovčania sú po prvej prehre v sezóne pred nedeľnými dohrávkami na priebežnom 4. mieste.

Fortuna liga - 3. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 4:2 (0:2)

Góly: 59. Barseghjan, 72. Green, 83. Agbo, 90.+1 Jeřábek (vl.) - 8. Kanu, 45. Peňa. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Kuba, bez kariet, 2000 divákov.

Slovan Bratislava: Trnovský - Hrnčár, Križan (78. Zmrhal), Voet (46. Abena), Lovat - Mustavič, Agbo, Holman (46. Barseghjan) - Čakvetadze, Medveď (46. Šaponjič), Čavrič (46. Green)

Michalovce: Száraz - Kotula, Ranko, Jeřábek, Mendez - Peňa (55. Slebodník), Vaško, Begala - Jánošík (82. Volanakis), Kanu (55. Da Silva), Marcin (66. Žofčák)

Zverenci trénera Juraja Jarábka sa presadili už v prvom polčase, keď v 28. minúte Ján Vlasko premenil penaltu. Víťazstvo potvrdil v 64. minúte kapitán Martin Nagy. Skalica sa v nekompletnej tabuľke dostala so štyrmi bodmi na 7. miesto pred Spartak Trnava.

Naopak trenčiansky AS ešte v novej sezóne nevyhral a nestrelil ani gól a so skóre 0:6 zostáva na poslednej 12. priečke. Po remíze v 1. kole so Žilinou prehral so Slovanom 0:4 a trenčianski futbalisti sa nepresadili ani na ihrisku Skalice, už pod vedením doterajšieho asistenta trénera Mariána Zimena.

V priebehu tohto týždňa nahradil vo funkcii Petra Hyballu, ktorý skončil na lavičke po obojstrannom vyhodnotení aktuálnej situácie a vzájomnej dohode.

Fortuna liga - 3. kolo:

MFK Skalica - AS Trenčín 2:0 (1:0)

Góly: 28. Vlasko (z 11 m), 64. Nagy, ŽK: Potoma, Baumgartner - Gajdoš, Bainovič, Stojsavljevič, rozhodovali: Smolák - Pozor, Čajka, 1832 divákov.

Skalica: Junas - Podhorin (46. Černek), Blažek, Rudzan, Čögley - Nagy (90. Mášik), Hollý - Potoma (85. Václav), Fábry (46. Šebesta), Yao - Vlasko (70. Baumgartner)

Trenčín: Kukučka - Kozlovský (62. Mičuda), Pires, Stojsavljevič, Madu (83. Letenay) - Lavrinčík, Bainovič (74. C. Ramirez), Gajdoš – Kmeť (62. Demitra), Kupusovič (62. Ibrahim), Soares