To je možné len v Rusku! Promotér ukončil súboj MMA, lebo sa vraj nudil

Nevídaný moment sa odohral v ruskej MMA organizácii ACA – zápas totižto ukončil samotný prezident a promotér.

Prezident ACA Mairbek Khasjiev vstúpil do klietky pred piatym kolom štvrťfinálového súboja ľahkej váhy medzi Alim Bagovom a Rashidom Magomedovom, ktorý sa konal v Soči.

Niekoľko sekúnd predtým, ako sa rozhodca chystal spustiť záverečné kolo zápasu, Chasjiev vošiel do klietky a povedal mu, aby zápas zrušil, pričom nahnevane prekrížil ruky. Dôvodom malo byť to, že sa šéf organizácie počas boja nudil.

Na veľký šok prítomných fanúšikov a divákov na celom svete rozhodca a bojovníci náležite poslúchli. O chvíľu neskôr vyšlo najavo, že Khasjiev zápas odvolal a dvojicu diskvalifikoval, pretože si myslel, že sa obaja bojovníci boja.

"Liga ACA nie je materská škola. Je to seriózna liga. Dnes je to - bez ohľadu na to, čo kto hovorí – druhá najväčšia bojová liga na svete. Vždy, keď to poviem, niekto príde s nejakou kritikou. A teraz vám ukazujeme, aká liga naozaj sme," uviedol šéf organizácie.

"Koniec. Ste diskvalifikovaní. To je všetko, mám toho dosť, nemám na to nervy,“ odkázal prezident ACA bojovníkom.