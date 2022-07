Kvalifikácia F1 plná prekvapení: Premiérové víťazstvo Russella, Red Bull zlyhal

Neúspechom sa kvalifikácia skončila pre tím Red Bull, keďže líder priebežného poradia Max Verstappen odštartuje na Hungaroringu až z 10. miesta a jeho tímový kolega Mexičan Sergio Pérez z jedenásteho. Veľká cena Maďarska, 13. podujatie sezóny 2022, je na programe v nedeľu od 15.00 h.

Výsledky kvalifikácie na VC Maďarska F1:

1. George Russell (V. Brit./Mercedes) 1:17,377 min.

2. Carlos Sainz (Šp./Ferrari) +0,044 s

3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) 0,190

