Útočník Jedlička je po operácii kolena už stopercentne fit: Kouč s ním ráta! Ako vyzerá nominácia?

Prišiel medzi poslednými, ale chce hrať prvé husle. Reč je o talentovanom útočníkovi Zvolena Marošovi Jedličkovi (19), ktorý by mal patriť medzi lídrov na augustovom šampionáte do 20 rokov. Hoci mal v závere minulej sezóny problémy s kolenom, pre ktoré dokonca musel ísť pod nôž, už je zdravotne fit. Kouč Ivan Feneš (44) s ním dokonca počíta do prvého útoku!

Účasť zvolenského útočníka Maroša Jedličku na blížiacom sa šampionáte bola veľmi otázna, keďže počas play-off si poranil väzy v kolene a musel absolvovať aj operáciu. Prvotné informácie hovorili dokonca o polročnej pauze, ale návrat na ľad stihol skôr. „Ak by som nebol stopercentne zdravý, tak by som do reprezentácie neprišiel. Všetko je už v poriadku, od operácie som poctivo rehabilitoval a teraz som pripravený azda ešte lepšie, ako som bol predtým,“ usmieva sa talentovaný útočník.

Potešil Feneša

Aj tréner národného tímu Ivan Feneš verí v stopercentný zdravotný stav mladého zverenca. „Potešil ma úprimne veľký záujem hráča reprezentovať a pevne verím, že je pripravený tak, ako nám hovorili v jeho klube. Osobne s ním počítam do prvého útoku,“ reagoval Feneš.

Budú chýbať

Šancu na miesto v prvom útoku zvyšuje v prípade Jedličku aj absencia zvučných útočníkov, ako sú Juraj Slafkovský či Filip Mešár. On sám by ich v tíme veľmi rád privítal, no ich situácii rozumie. „Určite budú chýbať, ale povedzme si úprimne – radšej mať tím bez nich a tešiť sa z toho, že má Slovensko jednotku a dvojku draftu. Je to predsa veľká vec a každý z nás im to praje. Slovenský hokej speje opäť k niečomu peknému a chlapci to ešte reprezentácii určite vrátia,“ dodal Jedlička.

Nominácia:

Brankári: Šimon Latkóczy (University of Nebraska-Omaha/USA), Patrik Andrisík (Jungadler Mannheim/Nem.), Tomáš Boľo (HC 21 Púchov).

Obrancovia: Boris Žabka (HC Slovan Bratislava), Jozef Viliam Kmec (HC Košice), Dávid Nátny (MHA Martin), Adam Stripai (HK Dukla Ingema Michalovce), Denis Bakala (HC 21 Prešov), Šimon Bečár, Rayen Petrovický (obaja HK Dukla Trenčín), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.).

Útočníci: Roman Faith (iClinic Bratislava Capitals), Jakub Demek (HC Košice), Oleksij Myklucha, Oliver Stümpel (obaja HK Nitra), Martin Mišiak (HC Nové Zámky), Matej Kašlík (MŠK Púchov), Samuel Honzek (HK Dukla Trenčín), Maroš Jedlička, Jakub Kolenič (obaja HKM Zvolen), Libor Nemec (Lukko Rauma/Fín.), Michael Laurenčík (Tyresö-Hanviken/Švéd.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Servác Petrovský (Oceláři Třinec/ČR), Ľubomír Kupčo (Des Moines Buccaneers/USA), Peter Repčík (Cape Breton Eagles/Kan.), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL).