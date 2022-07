Penaltu prišiel kopnúť fanúšik! Krásne gesto Evertonu za pomoc Ukrajincom

Everton sa mu týmto gestom odvďačil za pomoc ukrajinským utečencom -Paul Stratton totiž vlastným autom donášal zásoby pre ukrajinských utečencov. Pomáhal mu pri tom aj jeho brat, s ktorým odišiel do Poľska, kde nezištne podporovali ľudí zasiahnutých vojenskou inváziou.

Tento ľudský krok neostal bez povšimnutia vedenia Evertonu a Paul si v "zápase za mier" s kyjevským Dynamom mohol vychutnať pocit radosti z premenenej penalty v Goodison Parku. Na ihrisko ho poslal samotný Frank Lampard, tréner Evertonu.

Stratton zachoval chladnú hlavu, pokutový kop s ľahkosťou premenil a oslavu gólu si užil nie len s fanúšikmi, ale aj s hráčmi Evertonu, ktorí mu prišli zagratulovať.

Samotný gól sa ale do výsledku nerátal, Everton teda zviťazil 3:0.

