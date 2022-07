Ku koncu Bratislava Capitals sa vyjadril útočník Sloboda: Som veľmi sklamaný a zároveň nahnevaný!

Marek Sloboda (24) mal byť súčasťou tímu Bratislava Capitals, klub však napokon zmizol z hokejovej mapy.

Koniec bratislavského klubu prišiel pomerne nečakane. "Som veľmi sklamaný a zároveň nahnevaný z toho, ako to dopadlo a hlavne akým spôsobom sa to celé udialo," uviedol Marek Sloboda v instagramovom príspevku.

Útočník, ktorý je momentálne bez klubu, objasnil svoju situáciu. "Zmluvu som podpisoval ešte v apríli. Celé leto som bol v kľude, tešil som sa na kvalitnú súťaž a na to, že budem zase hrať doma, v Bratislave. Jednanie bolo veľmi profesionálne. Rýchlo sme sa dohodli, dostal som dobrú ponuku a bol som ubezpečený, že sa bude na 100 percent pokračovať aj napriek rôznym rečiam, ktoré som registroval vo svojom okolí," napísal rodák z hlavného mesta.

Marek Sloboda neskrýval v statuse sklamanie. "Takže máte 3 mesiace podpísané, podriadite tomu všetko, odmietnete iné ponuky, zariadite si podľa toho život, investujete do bývania, kondičného trénera, tréningov na ľade a pod. a pár dní pred zrazom dostanete prostredníctvom emailu informáciu, že klub má problémy," pokračoval.

"Nič pritom nenasvedčovalo takémuto scenáru, naozaj jednania boli na veľmi vysokej úrovni a všetko prebiehalo hladko od komunikácie s manažmentom, trénermi, kustódmi ohľadne výstroja atď."

24-ročný krídelník priznal, že v konečnom dôsledku tušil, že nie je niečo v poriadku. "Prvé podozrenie nastalo, keď mi prišli na sklad moje hokejky, a dodávateľ mi oznámil, že si ich bohužiaľ nemôžem prebrať," poznamenal.

Vedenie sa zachovalo neférovo. "Klub mal podpísaných približne 20 hráčov, aj zahraničných, z ktorých pár som poznal a niektorí tu už mali podľa mojich informácií dokonca dohodnuté byty. Takto nás všetkých vrátane realizačného tímu a ďalších ľudí okolo klubu prehodili cez palubu. Deň pred oficiálnym zrazom, pričom pravdepodobne nedostaneme ani žiadne odškodné," prezradil Sloboda.

Hráčov, ktorí mali pôsobiť v bratislavskom klube, čaká náročné obdobie. "Bude veľmi zložité pre nás všetkých si v tomto období niečo nájsť, keďže všade už majú hotové kádre a podpísaných hráčov."

"Vyhovárať sa na nejakú negatívnu antikampaň mi príde trochu nefér, aj keď samozrejme do týchto vecí až tak nevidím. Na záver by som chcel len poďakovať ľuďom z klubu za profi prístup a popriať im veľa šťastia do budúcna," uzavrel Marek Sloboda v instagramovom príspevku.