Lewandowski sa s funkcionármi Bayernu nerozišiel v dobrom: Tvrdé slová o vedení klubu

Poľský útočník Robert Lewandowski (33) po prestupe do Barcelony objasnil situáciu v Bayerne Mníchov, ako aj dôvody ukončenia spolupráce s nemeckým klubom.

Bayern tvrdil, že sa poľský kanonier rozhodol skončiť v nemeckom tíme kvôli evidentnému záujmu bavorského klubu o Haalanda. "S Erlingom to nemalo vôbec nič spoločné. Som človek, ktorý hovorí pravdu, aj keď mu to môže spôsobiť problémy. Aj keby Haaland prestúpil do Bayernu, nevidel by som v tom žiadny problém. Nikdy som sa nebál o svoju prácu," povedal Lewandowski pre americkú televíziu ESPN.

Lewandowski prestúpil do Španielska za 45 miliónov eur. "Svoj dôvod som uviedol jasne. Cítil som, že potrebujem zmeniť prostredie a novú výzvu, a tak som požiadal o prestup. Najviac ma oslovil Xaviho barcelonský projekt," pokračoval.

Poliak nesúhlasí so správaním predstaviteľov Bayernu Mníchov a ľutuje, že o ňom šíria klamstvá. "Všetko, čo sa stalo pred mojím odchodom, bolo spôsobené politikou. Vedenie sa snažilo nájsť nejaký dôvod, prečo ma musí predať, keďže nechceli povedať fanúšikom, že už nemám záujem hrať v Bayerne. Musel som to prijať, aj keď som vedel, že je to úplná blbosť. Som však rád, že ma fanúšikovia podporovali aj v tomto ťažkom období."

Napriek všetkým komplikáciám bude Lewandowski na Bayern spomínať v dobrom. "Mal som skvelý vzťah so spoluhráčmi, trénerom a zamestnancami klubu. Budú mi chýbať, pretože som prežil najlepšie roky svojho doterajšieho života. A neboli sme priatelia len na ihrisku, ale aj mimo neho. Jedny dvere sa však zatvoria a otvoria sa nové. Teraz sa začína nová kapitola," dodal.