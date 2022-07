Aj s týmto musia bojovať jazdci Formule 1: Nepríjemná alergická reakcia v plnej rýchlosti!

Réžia prenosu zachytila zaujímavú a zároveň kurióznu vysielačku od jazdca zo stajne Red Bull. Nepovedal síce nič dôležité, no počas krátkej doby si stihol trikrát kýchnuť a inžinierovi sa vzápätí posťažoval na alergiu. Mnohí fanúšikovia na sociálnych sieťach zostali zaskočení, keďže si nemysleli, že pri rýchlosti 300 km/h je ľudské telo vôbec schopné takejto reakcie. Skúsený Mexičan to však bez problémov ustál, ale podobné zdravotné komplikácie môžu mierne obmedziť jeho výkon v hlavných pretekoch.

Sergio Perez' Team Radio of him sneezing during FP1 of the #HungarianGP pic.twitter.com/nKOjueDesZ