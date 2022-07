Hancko prežíva po školáckej chybe ťažké chvíle: Ostré nadávky od fanúšikov či žiadosti o jeho koniec

Futbalová Sparta Praha sa na európskej scéne poriadne zahanbila. Po vypadnutí v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy s nórskym Vikingom Stavanger je celok z českého hlavného mesta terčom posmechu aj vulgárnych urážok. Z každej strany to schytáva aj slovenský reprezentant Dávid Hancko (24), ktorý školáckou chybou v závere pochoval všetky nádeje na postup.

Hneď po konci zápasu, keď Sparta zverejnila grafiku s výsledkom, sa pod príspevkom začali množiť nenávistné a posmešné komentáre. Predovšetkým smerovali k nášmu obrancovi Dávidovi Hanckovi. Práve on podčiarkol mizériu pražského družstva málo vídaným kiksom v nadstavenom čase, po ktorom Viking s ľahkosťou druhýkrát v zápase skóroval a zabezpečil si postup do ďalšieho predkola.

„Prečo toto Hancko do pi*e v 91. minúte urobil? Prečo to jednoducho neodkopol do haj*la? To fakt nie je možné," tvrdo napísal jeden z fanúšikov Sparty. „Hancko skúsene. Prečo sa namáhať v Európe, keď si stačí raz do týždňa zahrať českú ligu a brať podobné peniaze. Brankári horia už dlho. Nitu odkopli ako dorastenca a teraz nemajú náhradu. Ďakujeme vedenie," vyjadril sa ďalší z nich.

To však nebolo všetko. ​„Hancko okamžite von! Ako kapitán toto nemôže urobiť," rozčuľoval sa jeden z mnohých nespokojných priaznivcov. Popri množstve negatívnych reakcií sa ale našli aj takí, ktorí sa rodáka z Prievidze zastávali. „Všetci akurát urážate Hancka. Ale celý tím nepredviedol vôbec nič. Všetko to začalo Holecom," ďalší označil za vinníka nečakanej prehry slovenského brankára.