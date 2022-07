Beckerova dcéra Anna: Prečo som nebola za otcom vo väzení?

Z jeho uväznenia bola v šoku. Anna Ermaková (22) stále nenavštívila svojho väzneného otca Borisa Beckera (54). Dcéra nemeckej tenisovej legendy dúfa, že sa jej otec dostane na slobodu skôr ako v októbri 2024, keď mu vyprší trest. Trojnásobný wimbledonský víťaz si od konca apríla odpykáva trest 30 mesiacov odňatia slobody za zatajenie časti majetku počas konkurzného konania.

Ako v SportBild vysvetlil Paul Vogel, londýnsky právny expert a právnik, šesťnásobný grandslamový šampión by mohol byť za dobré správanie prepustený z väzenia už koncom roka 2023. V to dúfa aj Beckerova dcéra Anna Erma-ková (22). „Dúfam, že sa dostane z väzenia skôr, že sa bude cítiť bezpečne, nestratí nádej a nevzdá sa,“ povedala modelka, ktorá však prah väzenia neprekročila. Becker bol najskôr v neslávne známej väznici Wandsworth, odkiaľ ho po troch týždňoch presunuli do obývateľnejšieho zariadenia v Oxfordshire.

Otcovo uväznenie bolo pre Annu šokom. Proces a uväznenie prišli pre študentku dejín umenia v najhoršom možnom čase: „Vtedy som musela písať diplomovú prácu a mala som pred sebou skúšky, takže bolo veľmi ťažké sa na ne sústrediť.“

Ermaková, ktorá žije v Londýne, nevedela, ako danej situácii čeliť. Chce za ním zájsť, ale... „Bohužiaľ, nezáleží to na mne, pretože existujú rôzne väzenské protokoly,“ uviedla Beckerova dcéra.

Pravda však je, že jej bratia a otcova milenka Lilian si cestu za svojím blízkym už našli.

Komplikovaný vzťah

Becker svoju dcéru spočiatku odmietal. Splodil ju s ruskou čašníčkou nigérijského pôvodu Annou Jermakovovou v skrini na metly v jednej londýnskej reštaurácii. Otcovstvo odmietal a alimenty začal platiť až po testoch DNA. S dcérou sa začal stretávať a postupne sa s ňou zblížil.