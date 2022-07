Bratia Hudáčkovci majú namierené do Ruska: Zahrajú si spolu v tomto tíme?

Slovenskí hokejisti Libor a Július Hudáčkovci si hľadajú nové kluby, kde budú pôsobiť v nadchádzajúcej sezóne. Črtá sa spoločný angažmán v ruskej KHL.

Dvojica momentálne trénuje so Spišskou Novou Vsou. „S jedným klubom sme už prakticky dohodnutí, ale ešte sa to musí doriešiť," povedal Július Hudáček pre Denník Šport.

Bratia si pravdepodobne opäť zahrajú spolu v jednom klube. „Samozrejme, potešil by som sa, ak by sme boli s bratom po čase v jednom klube. V Örebre bolo super. Je to úplne iné, ak máte v zahraničí rodinu. Nechcem však nič zakríknuť," prezradil bývalý reprezentačný brankár.

„Obaja Spišiaci by sa mohli stretnúť v tíme, ktorý účinkuje v KHL," píše Denník Šport.

Július Hudáček správy o prestupe do KHL nevylúčil. Rusko momentálne vedie vojnu na území Ukrajiny a núka sa otázka, či sa neobáva prestupu do KHL. „Situácia spojená s politickým bojom nemá s nami športovcami, myslím si, nič spoločné. Nevyhýbam sa ani KHL a viac k tomu nemám čo povedať,” uzavrel Július Hudáček.

Bieloruský web Pressball pred časom informoval, že Libor Hudáček by mal posilniť Barys Nur-Sultan. Všetko nasvedčuje k tomu, že bratia Hudáčkovci posilnia kazašský klub.