Hokejová extraliga v novom ročníku so zmenami: Baráž sa hrať nebude!

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na svojom štvrtkovom zasadnutí schválil harmonogram aj model priameho postupu v troch najvyšších mužských súťažiach.

Od sezóny 2022/2023 najslabší extraligový klub po základnej časti zostúpi do nižšej Slovenskej hokejovej ligy (SHL) a zároveň víťaz SHL postúpi priamo medzi elitu. Nebude sa teda hrať žiadna baráž. Rovnaký systém bude fungovať medzi SHL a 2. ligou seniorov, teda treťou najvyššou slovenskou súťažou.

"Model súťaží sme schválili na štvorročné obdobie, aby všetky kluby vedeli dopredu, s akým herným modelom majú rátať a mohli sa podľa toho zariadiť vo všetkých smeroch. Naďalej veríme, že naše kluby budú dávať priestor mladým slovenským hráčom, aby sa mohli rozvíjať. V uplynulej sezóne sme boli svedkami toho, že takýto prístup k výchove slovenských hokejistov prináša ovocie aj samotným klubom," uviedol prezident SZĽH Miroslav Šatan, citoval ho oficiálny web zväzu.

Všetky hokejové kluby musia do 7. augusta predložiť potvrdenie o splnení záväzkov za minulú sezónu, aby mohli dostal licenciu na najbližší ročník. Ten odštartuje v extralige 16. septembra a skončí sa najneskôr 27. apríla, SHL sa začne 25. septembra. Zmena nastane od sezóny 2022/2023 aj v tom, že rozpis play-off sa už nebude upravovať podľa toho, kedy sa skončia jednotlivé série.

"Model súťaže sa v podstate nemení. Jedinou zmenou je, že ten tím, ktorý po základnej časti TIPOS Extraligy skončí na dvanástom mieste, zostupuje priamo do Slovenskej hokejovej ligy a víťaz Slovenskej hokejovej ligy priamo postupuje do extraligy. To isté víťaz Druhej ligy priamo postupuje do SHL a dvanásty tím SHL priamo zostupuje do Druhej ligy. Rozdiel oproti minulým sezóne je tiež ten, že termíny play-off už nebudú plávajúce, ale budú fixné dané dopredu, aj keby sa niektoré série prípadne skončili skôr," vysvetlil zmeny manažér Športového oddelenia SZĽH Rastislav Konečný.