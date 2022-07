Ronaldo má toho dosť: Jasné stanovisko! Neuveríte, kde chce prestúpiť

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) zopakoval počas stretnutia v tréningovom centre v Carringtone svoju túžbu opustiť Manchester United. Vedenie anglického klubu však naďalej trvá na tom, že nie je na predaj.

Podľa zámorského portálu The Athletic začal Ronaldov agent Jorge Mendes rokovania so Sportingom Lisabon. Tridsaťsedemročný útočník odštartoval svoju profesionálnu kariéru práve v Sportingu, odkiaľ v roku 2003 prvýkrát prestúpil do Manchestru United. Podľa stránky by však príchod Ronalda príliš finančne zaťažil portugalský klub a výhrady k jeho angažovaniu mal údajne aj tréner Ruben Amori.

Ronaldo dal už skôr jasne najavo, že chce hrať v tejto sezóne Ligu majstrov, United sa prebojovali iba do Európskej ligy. Vedenie klubu a nový tréner Erik ten Hag však chcú Ronalda udržať. Portugalčan má s Manchestrom platnú zmluvu do roku 2023.