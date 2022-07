Hanckov kiks pochoval Spartu: Na Slováka sa valí kritika zo všetkých strán

Kritika sa na nich valí zo všetkých strán. Dvojica slovenských futbalistov v drese Sparty Praha Dávid Hancko a Dominik Holec sa podpísala pod druhý inkasovaný gól a vypadnutie Sparty z Európskej konferenčnej ligy.

Bežal už nadstavený čas duelu v Stavangeri, keď kapitán českého tímu Dávid Hancko školácky zbabral prihrávku na brankára Dominika Holeca. To využil Mai Traoré. Viking FK vyhral 2:1 a po remíze 0:0 na Sparte postúpil ďalej.

Slovenský obranca chcel na konci zápasu prihrať loptu brankárovi Dominikovi Holecovi, no namiesto toho ju poslal úplne iným smerom. Pred bránkou na ňu číhali dvaja domáci hráči. Niklas Sandberg ju poslal Traoremu, ktorý do opustenej bránky rozhodol o osude duelu. Slovenský brankár sa naťahoval márne.

"Na to sa nedá nič povedať. To je futbal. Všetci sme len ľudia, jednoducho prišlo k zlému rozhodnutiu. Hancko je skvelý hráč i človek. Zápas odohral solídne. Ja a aj ostatní ho podporíme. Má za sebou mnoho vydarených zápasov, niekedy jednoducho urobíte zlé rozhodnutie, to sa vo futbale stáva. Verím, že ho podporia aj fanúšikovia," citoval trénera Sparty Briana Priskeho klubový web.

"V nastavení Spartu potopil skrat Hancka. Zbohom poháre," píšu české médiá. "Sparťania súpera dlho prehrávali, ale po kardinálnom kikse kapitána Hancka v poslednej minúte prehrali 1:2,“ pokračujú médiá.

Pre web iSport.cz sa k chybe Hancka vyjadril aj bývalý československý reprezentant Ladislav Vízek.

"Je to hanba. Pre sparťanov teraz nastane obdobie temna. Nie som zástancom takých machrovačiek vzadu, toto sa musí hrať jednoducho. Bolo to zlyhanie Hancka aj brankára,“ povedal Vízek.

Okrem Hancka a Holeca nastúpil v základnej zostave aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín. S jeho výkonom však tréner nebol príliš spokojný: "Haraslín a aj Jakub Pešek sú hráči medzinárodných kvalít a majú moju dôveru. Samozrejme som očakával, že sa budeme dostávať viac do šestnástky. Na druhej strane to boli pro nich prvé dva súťažné zápasy, navyše proti veľmi defenzívnemu súperovi, proti ktorému to mali naozaj ťažké. Celkovo bol tento zápas ako pre krídelných hráčov, tak aj pre útočníkov nesmierne náročný," dodal Priske.