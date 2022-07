Dunajská Streda nepripustila žiadne prekvapenie: Ani v odvete od súpera z Faerských ostrovov neinkasovala

Futbalisti DAC Dunajská Streda postúpili do 3. predkola Európskej konferenčnej ligy. Po triumfe 2:0 nad FC Víkingur Göta na Faerských ostrovoch zvíťazili rovnakým skóre aj vo štvrtkovej domácej odvete. Zverenci Adriána Guľu sa o týždeň 4. augusta stretnú v 3. predkole s rumunským tímom FCSB.

Odveta 2. predkola EKL:

DAC Dunajská Streda - FC Víkingur Göta 2:0 (2:0)

Góly: 26. Krstovič, 34. Veselovský. Rozhodovali: Xhaja - Shazivari, Cokaj (všetci Alb.), ŽK: Blackman, Balogh – A. Gregersen, 54. B. Gregersen, 74. Hansen, 5076 divákov.

DAC mal od začiatku hru v rukách a súpera nepúšťal do ofenzívnych akcií. Hostia sa od úvodu bránili, prvú šancu domácich nepremenil Krstovič. Ten istý hráč však v 26. minúte napriahol a lopta sa aj zásluhou teču jedného z hráčov hostí dostala do bránky - 1:0. O osem minút neskôr už viedol DAC o dva góly, keď podobne ako pri prvom góle napriahol Veselovský a lopta opäť skončila v sieti - 2:0. V závere polčasu mali domáci ešte jednu šancu, ale gól nepadol.

V druhom polčase sa ihneď dostali do akcie striedajúci hráči, Szanthó mal veľkú gólovú možnosť, ale divákov nepotešil. Potom pohrozili aj hostia, no DAC ojedinelý výpad Vikinguru zvládol a ustál šancu Olsena. V 65. minúte po rohovom kope skončila lopta z kopačky Muhamedbegoviča na brvne a potom divákov roztlieskalo striedanie trénera Guľu. Ten poslal na trávnik Zsolta Kalmára, ktorý rok a pol pauzoval pre zranenie. Maďarskému futbalistovi sa dostalo veľkého potlesku. Do konca zápasu mal DAC viacero šancí, ale skóre sa už nezmenilo.