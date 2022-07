Toto si história cyklistika nepamätá: Cyklistku zrazil na Tour vlastný tím!

Neuveriteľné! Nepochopiteľné! Že cyklistu zrazí automobil, na to sme si už zvykli. Ale že cyklistu zrazí sprievodný automobil vlastného tímu, tak toto história tohto športu nepamätá!

Od stredy 27. júla je to však realita. Na ženskej Tour de France v 4. etape zrazilo tímové auto UAE Team ADQ svoju vlastnú pretekárku, Španielku Mavi Garcíovú (38)!

Viacnásobná majsterka Španielska a skúsená profesionálna cyklistka na tento deň nezabudne. Navždy to bude pre ňu najnešťastnejšia etapa jej života! Vlastne od začiatku neprebiehalo nič tak, ako by malo. Mavi stretávala jedna nešťastná nehoda za druhou! Začalo sa to dvoma mechanickými problémami, po prvom si vymenila bicykel s tímovou kolegyňou, po defekte dostala nový bicykel, aby nakoniec skončila 13 kilometrov pred cieľom pod kolesami auta svojho vlastného tímu...

Havária sa zrodila, ako píše portál cyclignews.com, z nepozornosti vodiča, ktorý zachytil predným nárazníkom zadné koleso pretekárky a tá tvrdo spadla na zem. Chvalabohu, nič sa jej nestalo, má len pár modrín. Kým sa pozviechala, pelotón jej ušiel. Do cieľa prišla so stratou 3 minút a 11 sekúnd na víťazku a klesla zo siedmeho na 11. miesto, ale do ďalšej etapy nastúpila.