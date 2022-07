Prvú medailu pre Slovensko vyplával Samuel Košťál: Zo sna o zlate je bronz

Tri dni trvalo čakanie usporiadateľskej krajiny na prvý cenný kov zo XVI. letného Európskeho olympijského festivalu mládeže (EYOF) v Banskej Bystrici. O prvú medailu sa postaral plavecký talent Samuel Košťál (17) na 200 m motýlik v osobnom rekorde 2:02,84 min.

Cenný kov zverenca Tomáša Trešla z J&T Sport Teamu Bratislava je o to cennejší, že Samuel i jeho súperi absolvovali vzhľadom na svoj vek seniorskú záťaž v tejto disciplíne, a to systémom rozplavba - semifinále - finále. „Pre mňa to bola nová skúsenosť. Po semifinále som bol poriadne vyšťavený, ale našťastie máme výborných masérov. Na finále ma parádne pripravili, za čo sa im musím poďakovať, takisto ako celému realizačnému tímu. Našťastie v noci konečne nebolo teplo, takže som spal dobre,“ povedal už s medailou na krku sympatický mladík, ktorý priznal, že sníval o zlate, ale teraz je maximálne spokojný aj s bronzom.

„Je to pre mňa veľký úspech, pretože sú to moje prvé veľké medzinárodné preteky a prvá veľká a naozaj cenná medaila,“ pokračoval Samuel, ktorý nosil taktiku v hlave celý finálový deň a premietal si ju v hlave počas obeda. Dôležité bolo, aby prvú stovku neprepálil tak ako v semifinále, kde podľahol skvelej atmosfére vo vynovenom banskobystrickom bazéne.

Samuel má plávanie v génoch. Jeho mamina (za slobodna Nemčovská) je veteránskou majsterkou sveta v diaľkovom plávaní a otec Róbert je odchovancom martinskej liahne, no stoplo ho zranenie, a tak sa vypracoval na hokejbalového majstra sveta.

Prvá, piata, prvá

Samuel Košťál získal prvý cenný kov pre Slovensko na EYOF. Jeho bronz je piatou medailou z plávania pre Slovensko z tohto podujatia v histórii. Zlato získala Júlia Svobodová v r. 1997 na 100 m znak,

Výsledky našich jednou vetou

- Martin Varhaník nepostúpil do finále na 200 m, na najlepšiu osmičku mu chýbalo 0,13 s

- Laura Frličková nepostúpila do finále na 100 metrov pr., časom 14,65 s skončila siedma v rozbehu

- basketbalové tímy tretí raz prehrali, chlapci s Litvou 39:135 a dievčatá 56:68