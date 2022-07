Zvrat v klube Bratislava Capitals: Bez ligy, je definitívny koniec!

Hokejový klub iClinic Bratislava Capitals nenastúpi do nového ročníka nadnárodnej Ice Hockey League (IHL). Ako pre TASR potvrdil útočník Roman Faith, klub dal hráčom povolenie, že si už môžu hľadať nové pôsobiská.

Vedenie iClinic Bratislava Capitals následne potvrdilo ukončenie svojej činnosti v klubovom vyjadrení.

"Potvrdzujeme informácie o konci pôsobenia hokejového klubu iClinic Bratislava Capitals. V posledných mesiacoch sme s odhodlaním pracovali na opätovnom vstupe klubu do nadnárodnej ICE Hockey League, pričom všetko sa už schyľovalo k príprave na nový ročník. Pred pár týždňami sa však spustila negatívna mediálna antikampaň, ktorej cieľom je zdiskreditovať značku iClinic a jej viacerých lekárov. Klub do poslednej chvíle veril vo zvrat situácie, ale chce byť voči lige korektný. Preto musíme s poľutovaním oznámiť, že klub iClinic Bratislava Capitals definitívne ukončuje svoju činnosť," uviedol klub vo vyhlásení, ktoré zaslal TASR.

"Môžem potvrdiť, že od stredy je definitívny koniec," povedal Faith, ktorý mal obliekať dres klubu v sezóne 2022/2023. Faith si tak po MS do 20 rokov, ktoré sa v kanadskom Edmontone budú konať v netradičnom termíne (9. až 20. augusta), musí hľadať nový klub. "Ako to bude so zmluvami, to ešte v tejto chvíli neviem povedať. Momentálne ideme do Edmontonu na MS, to môže tiež pomôcť. Koniec prišiel v nešťastnom dátume, no dúfam že sa niečo rozumné nájde," dodal 20-ročný krídelník.

V polovici júna ohlásil klub tlačovú konferenciu, kde plánoval predstaviť novinky pred štartom sezóny, no pre náhlu zdravotnú indispozíciu jedného z členov realizačného tímu ju musel preložiť. Ďalší termín však už neprišiel. "To, že Capitals má problém, som vedel už dlhšie, keďže som sa o to zaujímal. Mal prísť nový tréner, ktorý bol s nami v kontakte a bol k nám úprimný, takisto aj pán Draisaitl (nový športový riaditeľ - pozn. red.) mi viackrát telefonoval. No dúfal som, že sa to vyrieši. Definitívny koniec prišiel len teraz, čiže nič zlé si nedovolím povedať, aby ma to neskôr možno nemrzelo," dodal Faith.