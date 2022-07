Zničení, ponížení a zdrvení Slováci, píšu Maďari o triumfe Ferencvárosu

Slovenský tím sa po víťazstve 2:1 v Budapešti cítil trochu sebavedomo, zatiaľ čo Ferencváros splnil presne to, čo sľúbil. Konštatoval vo štvrtok maďarský spravodajský server origo. hu po tom, čo Ferencváros Budapešť zdolal v stredu v Bratislave Slovan 4:1 a postúpil do 3. predkola Ligy majstrov.

Médium konštatuje, že Ferencváros napravil chyby z prvého zápasu, hral koncentrovane od prvého hvizdu do posledného a svoje šance tentoraz nemilosrdne využil. Origo.hu sa venuje aj organizačnej stránke zápasu na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Tvrdí, že "mnohí neverili vlastným očiam, keď videli, čo vymyslela slovenská polícia a organizátori, ktorí boli pripravení na všetko, aby oddelili fanúšikov Ferencvárosu. To je ešte v poriadku, že 1100 maďarských divákov poslali do úplne samostatného sektora, ale inštalovať im nad hlavami sieť a postaviť pred nich vysokú stenu z plexiskla bolo už za čiarou, píše server, podľa ktorého v 21. storočí je nevídané, že by sa organizátor zápasu správal k fanúšikom hostí ako k zvieratám."

Úspech zeleno-bielych oslávil aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý na Facebooku napísal: "Orol pristál v Bratislave! Chlapci, bolo to pekné!"

Server blikk.hu podčiarkol, že "Fradi" sa pomstili za prehru, ktorú rovnakým výsledkom utrpeli na Slovane v roku 1992.