Tréner Slovana Weiss si sype popol na hlavu: TOTO som vyriešil zle!

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa neprebojovali do ďalšej kvalifikačnej fázy Ligy majstrov.

V stredajšej domácej odvete 2. predkola prehrali s Ferencvárosom Budapešť 1:4 a nevyužili náskok 2:1 z minulotýždňového úvodného stretnutia v Maďarsku. "Bol to ťažký zápas s nešťastným koncom pre nás. Dá sa povedať, že moja emócia prevládla nad rozumným riešením na konci zápasu. Prehru beriem na seba, pretože sa mi nepodarilo dobre striedať a nešťastne sme inkasovali,“ povedal tréner Vladimír Weiss starší.

Tréner Weiss považuje vypadnutie v Lige majstrov za vlastné zlyhanie. „Oni boli veľmi efektívni, my sme mali dosť veľa brejkových šancí s nedobrým riešením v šestnástke. Opakujem, boli to moje nešťastné riešenia, chcel som vyhrať, dal som tam čerstvého Vlada, ktorý sa ešte zranil, a čerstvého Čavriča. Nevyriešili sme dobre odrazenú loptu, z toho sme dostali tretí gól. Štvrtý gól, to bol už vabank. Mali sme to dohrať za stavu 1:2."

Úradujúci slovenský šampión sa presunie do 3. predkola Európskej ligy, kde bude jeho súperom Olympiakos Pireus. Grécky tím prehral v domácej odvete 2. predkola LM s izraelským Maccabi Haifa 0:4, prvý zápas sa skončil 1:1.