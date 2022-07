Hokejový Slovan odštartoval prípravu, Haščák hľadá ešte zahraničnú posilu

Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali v stredu prípravu na novú sezónu Tipos extraligy už aj s legionármi.

Trénerom boli k dispozícii nové zahraničné posily Liam Pecararo a Carl Ackered, nechýbali ani opory z uplynulej sezóny Wiliam Rapuzzi, Brant Harris, či Matt MaCkenzie. V novom drese korčuľovali aj slovenskí hráči Samuel Baroš, Tomáš Torök či Jakub Minárik.

Prvý tréning viedol Ján Pardavý, Andrej Podkonický nedávno absolvoval chirurgický zákrok a na ľade ešte chýbal. Chýbali aj mladíci Alex Šotek, Boris Žabka, František Dej a Roman Kukumberg. Šotek má zranené rameno, zvyšných troch čakajú reprezentačné povinnosti v tímoch SR 20 resp. SR 18.

Úradujúci slovenský šampión začal prípravu o niečo skôr, lebo od 18. do 21. augusta ho čaká domáci medzinárodný turnaj Danube Cup - Memoriál Jána Staršieho. Turnaj je jedným zo sprievodných podujatí k 100. výročiu založenia hokejového Slovana. Pozvanie na turnaj prijali špičkové kluby z troch kvalitných líg hokejovej Európy - Sparta Praha, HC Davos a Lukko Rauma. "Budeme sa snažiť aj o dobré výsledky. Prvé tréningy nebudú až také náročné, no od pondelka začneme naháňať kondíciu. Do turnaja chceme byť pripravení. Chceme na turnaji uspieť, aj keď to je len príprava. Ale sú to veľké tímy a uvidíme, ako nám to pôjde," uviedol tréner Slovana Ján Pardavý.

Slovan ako úradujúci slovenský šampión bude v tejto sezóne zároveň reprezentovať najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž v novej edícii Champions Hockey League. V základnej C-skupine narazí na dvoch semifinalistov uplynulého ročníka CHL Tapparu Tampere a Red Bull Mníchov, ako aj na ambiciózny tím z najvyššej švajčiarskej ligy Rapperswil-Jona Lakers.

Púť v tejto súťaži odštartujú 1. septembra domácim duelom proti fínskemu majstrovi. "Aj v Lige majstrov chceme uspieť, aj keď máme asi najťažšiu skupinu. Ale ja mám rád, ak je ťažká. Zápasy na augustovom turnaji nás na ňu dobre preveria," dodal Pardavý.

Nový generálny manažér tímu Oto Haščák prezradil, že zháňa ešte jedného brankára zo zahraničia. "Tých, ktorých sme chceli, podpísali nové kontrakty, takže sme si vyberali dobre. Zatiaľ sa nám nedarí, ale dnes sme poslali ponuku ďalšiemu, tak uvidíme."

So skladbou tímu je Pardavý spokojný: "Tím má svoju silu a zostal prakticky pokope. A tí čo prišli tak verím, že prinesú kvalitu."

Po prestávke sa hráči pustili do tvrdej driny, niektorým bude trvať o niečo dlhšie, kým naberú fazónu. A niektorí musia upraviť aj svoju váhu. "Po lete sú niektorí aj trochu ťažší, ale sú skúsení a máme sedem týždňov na to aby sme upravili aj váhu. Každý hráč je profesionál a keď je niekto ťažší tak vie, čo má robiť," uviedol tréner Slovana.