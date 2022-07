Tréner Fradi Stanislav Čerčesov: Slovan je momentálne favoritom!

Prišiel v dobrej nálade. Tréner Ferencvárosu Budapešť Stanislav Čerčesov (58) po príchode do Bratislavy na utorkovej tlačovej konferencii vyzdvihol mentalitu svojich zverencov a oddane veril v postup Fradi.

Pred odvetou 2. predkola Ligy majstrov so Slovanom sa snažil hrať aj psychologické hry, keď belasých pasoval do role favorita.

Čerčesovovi je jasné, že dnes to na Tehelnom poli bude pre maďarský celok doslova peklo. „Za sezónu odohráme asi 33 zápasov, no toto nie je len taký bežný duel. Je to kvalifikácia na Ligu majstrov. V zásade však platí, že ak chceme postúpiť, musíme hrať dobre a s radosťou. Je nám jasné, že dnes bude na štadióne veľa emócií a bude to priadne hlučné. Bez fanúšikov to však nie je ono, takže sa všetci tešíme,“ vyhlásil tréner narodený v Rusku.

Napriek tomu, že Ferencváros bude musieť dobiehať prehru 1:2 z prvého merania síl, Čerčesov nezúfa. Tlak ochotne hodil na slovenský tím. „Slovan je momentálne favoritom, ale myslím si, že mám v tíme výborných hráčov, ktorí sa tejto situácii vedia postaviť čelom. Majú dobrú mentalitu a budú sa koncentrovať až do konca zápasu. Videli sme totiž v minulom zápase, že päť minút straty koncentrácie nás doma vyšlo draho,“ dodal Čerčesov.