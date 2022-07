Vémola poslal pred svadbou odkaz nežnému pohlaviu: Máte poslednú možnosť!

Karlos Vémola (37) splní to, čo sľúbil svojej dlhoročnej partnerke Lele Ceterovej. Po víťaznom zápase na Oktagon 34 potvrdil, že sa ich spoločná svadba uskutoční a to až v hrozivo krátkom čase od jeho posledného zápasu.

Český „Terminátor“ svojej partnerke v úvodzovkách pohrozil, že sa s ňou ožení len keď bude šampiónom Oktagonu, čo sa mu na pražskej Štvanici po dominantnom víťazstve nad Srbom Iličom aj podarilo. V sobotu teda oslávil výhru a vo štvrtok sa plánuje oženiť, aj taký je život prominentnej českej dvojice, ktorá ešte pred nedávnom zaplavila titulky českých i slovenských denníkov v súvislosti s nemalými partnerskými problémami.

„Vo štvrtok to máme na Občanskej Plovárni. Takže s chlapmi o druhej vyrážame s loďou a ideme. Mám dve hodinky na to, aby som spravil poslednú rozlúčku so slobodou, pretože obrad je o štvrtej. O druhej tak bude posledný živáčik (instagramový živý prenos) za slobodna. Dámy pokiaľ máte nejakú pripomienku k tomu, že sa budem ženiť, tak vo štvrtok po 14-tej hodine máte poslednú možnosť sledovať môj instáč a niečo tam napísať,“ povedal svojim fanúšikom na instagrame.

V ďalšom príspevku už Karlos fanúšikov potešil tým, že zarezával v gyme. Z pohľadu jeho MMA budúcnosti ho totiž môže čakať ďalší titulový súboj. Sám sa netají tým, že okrem poloťažkej váhy, by chcel ovládnuť aj strednú, v ktorej je aktuálne kráľom Patrik Kincl, s ktorým sa príliš v láske nemajú.

„Jona Jonesa (bojovník UFC) sem asi neprivezú. Ja budem zápasiť s kým mi povedia, šampión si nemôže vyberať súperov. Zápas s Kinclom ešte nie je jasný, pretože ho ešte čaká súboj s Lohorém, čo nebude jednoduchá písomka, pretože Alex je kvalitný zápasník. Kincl je bezcenný človek, keď vyhrá, tak mu ten opasok zoberiem. Stratil svoju najväčšiu zbraň, to bola jeho fyzička. To stratil, a ukázal to aj v súboji s Pirátom. Prišiel o to pretože sa snaží nabrať. Nemôže na do mnou vyhrať, budú to ´easy money´, ktoré sa na Vianoce budú hodiť,“ konštatoval Vémola pre Isport.cz na konto šampióna strednej váhy.