Do NHL sa vracia kouč reprezentácie USA: Tento tím prebral

Novým trénerom hokejistov San Jose Sharks sa stal David Quinn. Vo funkcii vystriedal Boba Boughnera, ktorého vedenie klubu odvolalo začiatkom júla po dva a pol ročnom pôsobení.

Boughner ani v jednej z troch sezón nedoviedol tím do play off. Po nedávnej zmene na poste generálneho manažéra nasledovala aj výmena trénera. Quinn má za sebou dlhoročné pôsobenie v univerzitnej súťaži NCAA a aj v AHL. V rokoch 2018-2021 tri sezóny viedol New York Rangers. Počas sezóny 2021/2022 bol hlavný tréner tímu USA na ZOH v Pekingu a aj na MS vo Fínsku.

"Jeho skúsenosti s rozvojom mladých hráčov na Bostonskej univerzite a aj v NHL sú pre nás veľmi cenné. Implementuje systém, ktorý zodpovedá našej filozofii. Sme nesmierne šťastní, že bude súčasť našej organizácie," povedal generálny manažér "žralokov" Mike Grier.