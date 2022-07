Zápas, na ktorý Bratislava čakala roky: Podľa trénera Weissa bude dôležitý prvý gól

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava budú mať v stredajšej odvete 2. predkola Ligy majstrov proti Ferencvárosu Budapešť (20.30 h) podporu vypredaného Tehelného poľa.

Vyše 24 hodín pred výkopom zostávali v uzamknutom predaji posledné vstupenky z kapacity, ktorú organizátori upravili na 21.500 miest. Tréner Vladimír Weiss st. zdôraznil, že už tento fakt je pre hráčov dostatočná motivácia.

Slovan bude v domácom prostredí hájiť náskok 2:1 z úvodného súboja. "Vyhrali sme v Budapešti, čo je dobré. Začíname však od nuly a budeme sa pripravovať na ďalší zápas, ktorý chceme vyhrať. Nebudeme len brániť náskok, to by bolo zlé, musíme byť pozorní v obrane, tak ako v Budapešti, a zároveň nebezpeční vpredu. Budeme chcieť dať gól, držať hru v našich rukách, aj keď je možné, že Fradi bude mať prevahu v držaní lopty. Má dobrých hráčov a silné mužstvo, tréner Stanislav Čerčesov môže niečo zmeniť, aj my máme pripravené dva, možno tri varianty zostavy a taktiky. Verím, že ľudia nás budú hnať za postupom, ale rešpektujeme kvalitu súpera, je to veľký tím. Verím, že sa budem radovať z postupu. Určite to bude dobrý zápas, určite bude ťažký pre nich aj pre nás, uvidíme, s akým koncom," povedal Weiss st.

Podľa trénera "belasých" sa na takýto duel čakalo v Bratislave niekoľko rokov. Pozornosť svojich hráčov preto neupriamuje na to, že už len jedno úspešné stretnutie ich delí od účasti v skupinovej fáze niektorej európskej súťaže: "Sústredíme sa len na tento jeden zápas, ten je najdôležitejší. V každom zápase by mal každý hráč odovzdať maximum, v taktom sa ide na doraz, cez ´nemôžem´, na hranicu schopností v bojovnosti či taktickom myslení. Motivácia je u hráčov, náboj od ľudí bude určite perfektný. Pre vývoj bude dôležité, kto dá prvý gól. Keď ho dáme my, oni budú musieť dať tri, čo je už ťažké. Ak ho dajú oni, bude to vyrovnané. Musím vymyslieť dobrú taktiku." Na zaplnené hľadisko Národného futbalového štadióna sa teší aj obranca Myenty Abena: "Počul som, že bude vypredané, sme na to pripravení, pre toto hráme futbal. Veríme, že to nebude len raz, ale že štadión bude naplnený čo najčastejšie. Tlak cítime vždy, potrebujeme ho, aby sme zostali koncentrovaní, ale určite sa nebojíme. Pozeráme sa na tento zápas od nuly, nejdeme doň s tým, že máme jednogólový náskok. Pozeráme sa na seba, na našu hru, ktorú vieme ovplyvniť. Musíme sa dobre pohybovať a plniť pokyny nášho trénera."

Kouč hostí Stanislav Čerčesov uviedol na utorňajšej predzápasovej tlačovej konferencii, že je v silách jeho zverencov otočiť nepriaznivé skóre z prvého duelu: "Ani predtým sme neočakávali ľahké stretnutie, ale teraz má Slovan výhodu a je bližšie k postupu. My však máme hráčov, ktorí môžu preklopiť vývoj dvojzápasu. Na to potrebujeme nastúpiť v správnom mentálnom rozpoložení a so stopercentnou koncentráciou, pretože to nám chýbalo pred týždňom. Dúfam, že oba fanúšikovské tábory budú svoj tím hnať dopredu férovým spôsobom. Určite by sa našli takí, ktorí si želajú pomstu, ale je to nový deň a čaká na nás nový súboj. História nesmie ovplyvniť tento duel."

Domáci klub upozorňuje v súvislosti s bezpečnostnými opatreniami, aby fanúšikovia prišli na štadión čo najskôr, ideálne na 18.30 h, keď sa otvoria brány Tehelného poľa. "Vyzývame fanúšikov, aby prišli výrazne skôr než obvykle. Ideálne už na otvorenie brán, prípadne aspoň 90 minút pred výkopom. Pred vstupom budú prebiehať trojstupňové bezpečnostné kontroly. Neskorší príchod na štadión nebude mať vplyv na ich kvalitu a dôkladnosť. Ak si fanúšik nechá príchod na poslednú chvíľu, môže sa, žiaľ, stať, že nestihne výkop. Prísť skôr sa oplatí, pre našich priaznivcov sú pripravené predzápasová šou, návšteva legendárneho fanúšika Dana Antošíka i celoštadiónová choreografia," informoval marketingový riaditeľ Tomáš Straka.

Presun po Bajkalskej a Vajnorskej ulici a takisto v okolí obchodného centra VIVO a plavárne Pasienky bude z dôvodu opatrení Polície SR obmedzený. Slovan odporúča fanúšikom využiť prístup na štadión od Kalinčiakovej ulice a námestia štadióna. Ešte pred vstupom bude kontrola mena a priezviska vytlačeného na vstupenke oproti platnému preukazu totožnosti. Následne fanúšik prejde so vstupenkou cez turniket a podstúpi osobnú prehliadku zameranú na zakázané predmety (pyrotechnika a pod.). Na štadión nie je možné prísť s jedlom a nápojmi. "K uzamknutému predaju sme pristúpili z dôvodu bezpečnosti. Vďaka nemu bude na Tehelnom poli 95 percent fanúšikov Slovana a nezopakuje sa situácia z roku 1992, keď boli v domácich sektoroch premiešaní priaznivci Ferencvárosu. Pre uzamknutý predaj trvalo vypredanie štadióna o čosi dlhšie, no sme presvedčení, že to bola správna cesta. Veríme, že naše dôvody pochopia aj tí priaznivci, ktorí sa k unikátnym kódom nedostali. Bezpečnosť je totiž na prvom mieste," dodal Straka.