V porovnaní s platom v TotalEnergies to má na kávu: Aha, koľko zarobil Sagan na Tour!

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) zarobil na tohtoročnej Tour de France drobné v porovnaní so svojimi najúspešnejšími rokmi. A v porovnaní s platom v tíme TotalEnergies to má doslova na kávu...

Slovenský cyklista Peter Sagan (32) nezískal na premiérovej Tour de France vo farbách tímu TotalEnergies ani jedno etapové víťazstvo. V elitnej desiatke skončil päťkrát - dvakrát bol na 4. mieste, dvakrát na 5. mieste a raz na 6. mieste. Za tieto výsledky si pripísal na konto 5 440 €.

Ako uvádza portál cyclingtips.com: „Od 20. miesta po posledné si každý pretekár odnesie tisíc eur." Týka sa to aj Sagana, teda po pripočítaní tejto sumy dostaneme konečný zárobok vo výške 6 440 €. V porovnaní s jeho najslávnejšími rokmi to sú drobné... Keď naposledy získal zelený dres v roku 2019, na účet mu pribudlo 61 000 €. Tento rok to bola desatina z tohto zárobku. A dokonca v roku 2018, keď tiež získal zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, zarobil 94 000 €.

Spomínaných 6 440 € z tohtoročnej Tour de France má Peter Sagan takpovediac na kávu, v porovnaní s ročným platom v stajni TotalEnergies - 5,5 milióna €.