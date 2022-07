Šatan o úspešnom drafte: Zvrátili sme mýtus, že doma nevieme vychovať talenty

Šéf Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan si pochvaľuje trendy v mládžníckom hokeji, ale triumfálny výsledok nedávneho draftu NHL nepreceňuje. Slovenský hokej zaznamenal historický výsledok vo výbere talentov, keď si zámorské kluby vybrali šesť Slovákov, z toho troch v prvom kole.

Juraja Slafkovského, Šimona Nemca, Filipa Mešára, Adama Sýkoru, Serváca Petrovského a Adama Žlnku Šatan pozval na utorkovú tlačovú konferenciu v Poprade. "Pre slovenský hokej to znamená čiastkový úspech. Pamätám si na rok 2016, keď sme nemali ani jedného draftovaného hráča. Verím, že sa tento trend zlepšuje. Chcem pogratulovať chalanom, že sa zapísali na draft a urobili prvý krok do úspešnej budúcej kariéry. Zároveň chcem vyzdvihnúť všetkých trénerov a kluby, kde hráči pôsobili," zdôraznil šéf SZĽH.

Polovica hráčov, ktorých si vybrali tímy NHL, odohrali minulú sezónu v slovenskej extralige. Dres Popradu obliekal útočník Filip Mešár. V Nitre pôsobili obranca Šimon Nemec a útočník Adam Sýkora. Šatan ocenil, že kluby dávajú príležitosti mladým hráčom, hoci na začiatku to bolo ináč: "Keď sme pred nejakým časom začali robiť zmeny, kluby tvrdili, že nemáme mladých hokejistov. Teraz vidíme, že im stačilo dať príležitosť. Práve oni budú v budúcnosti kostrou hlavnej reprezentácie. Veľa hráčov aj ich rodičia si mysleli, že musia ísť v 15-16 rokoch do zahraničia, lebo my nevieme vychovať talenty. Týmto draftom sa podarilo zvrátiť tento mýtus a dúfam, že sa pridajú aj ďalšie kluby."

Najvyššie draftovým slovenským obrancom je Šimon Nemec, ktorého si z druhého miesta v 1. kole vybral klub New Jersey Devils. Mladý obranca už mal aj kontakt s hráčmi z NHL-tímu: "Kapitán Nico Hischier mi písal po drafte a zagratuloval mi. Osobne som sa stretol s obrancom Dougiem Hamiltonom a s ďalším dvoma," povedal Šimon Nemec. Podľa neho sa v zámorí obranca presadí ťažie ako útočník. V minulej sezóne nazbieral v drese Nitry v základnej časti a play off 43 bodov a veľa si od neho budú sľubovať aj v New Jersey. "Očakávania budú určite vysoké, ale keď budem hrať svoj hokej, tak to dopadne dobre," doplnil Nemec. Mladý obranca cestuje do zámoria až na nováčikovský kemp, preto sa bude ešte pripravovať doma v Liptovskom Mikuláši.

V prvom kole si až dvoch Slovákov vybral najslávnejší klub Montreal Canadiens. Okrem draftovej jednotky Juraja Slafkovského aj Popradčana Filipa Mešára. Útočník bol voľbou číslo 26: "Som rád, že som v Montreale a som spokojný aj s kempom, kde som sa podľa mňa dobre ukázal a celkom sa mi darilo," vyznal sa Mešár. V minulej sezóne hráč HK Poprad zatiaľ nevie, kde bude pôsobiť v budúcom ročníku a čaká na stanovisko Montrealu: "Najlepšia alternatíva by bola pre mňa AHL, ale klub spomínal aj niečo so švédskou ligou a OHL. Rád by som hral ďalej mužský hokej, lebo cítim, že mám na to kvalitu a najviac by mi to pomohlo do kariéry."