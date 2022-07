Nemilá správa pre Spartak Trnava, tréner zúri: Nepochopiteľné!

Veľmi nemilá správa zastihla Spartak Trnava pred odletom na Britské ostrovy. V odvete 2. predkola Európskej konferenčnej ligy nastúpi slovenský tím proti AFC Newtown výrazne oslabený a tréner Michal Gašparík zúri.

Spartak Trnava porazil v úvodnom súboji 2. predkola Európskej konferenčnej ligy waleský AFC Newtown hladko 4:1. Pred odvetou na Britských ostrovoch je vo výhodnej pozícii, ale prišla nemilá správa!

„Nemilou správou tesne pred odletom je, že viacerí hráči napokon kvôli problémom s vízami nebudú môcť na ostrovy odcestovať. Doma teda musia ostať Nigérijci Yusuf, Bolaji, Oseni, Ghančan Boateng a aj severomacedónsky útočník Ristovski,“ informuje Spartak Trnava na svojom oficiálnom klubovom webe.

Hlavný tréner Spartaka Michal Gašparík je, pochopiteľne, poriadne nahnevaný a vzniknutá situácia ho poriadne zaskočila. „S týmto sme nerátali a musíme narýchlo premýšľať, ako to celé prekopať, aby to bolo čo najlepšie a postrážili sme si postupový výsledok z prvého zápasu."

Nerozumie, ako je možné, že takýmto situáciám UEFA nedokáže zabrániť. „Je nepochopiteľné, že sa takého niečo stane a UEFA to nemá ošetrené lepšie. Pokiaľ by sme mali ťažšieho súpera, alebo by bol výsledok prvého zápasu iný, tak to môže výrazne zmeniť postupové šance. A to sa hrá o celkom veľké peniaze. Nahrané máme, ale robí nám škrt do ďalších plánov. My sa nepozeráme na tento zápas, ale na ďalšie štyri zápasy, ktoré máme každé tri-štyri dni,“ dodal rozhorčený tréner Trnavy, ktorému nečakane budú chýbať piati hráči z kádra.