Útočník Pavol Regenda má za sebou nováčikovský kemp v Anaheime: Bude to bitka!

Skvelé zázemie, podmienky a aj krásne mesto! Útočník Pavol Regenda (22) sa nedávno vrátil z Kalifornie, kde absolvoval nováčikovský kemp s tímom NHL Anaheim Ducks. Bronzový medailista z Pekingu podpísal po májovom šampionáte dvojročný kontrakt a urobí maximum, aby zabojoval o miesto v prvom tíme Káčerov!

Odchovanec michalovského hokeja Pavol Regenda má za sebou doslova rozprávkovú sezónu, veď ešte vlani nefiguroval v národnom tíme, ale kouč Craig Ramsay mu dal šancu na zimnej olympiáde a na májovom šampionáte vo Fínsku bol s piatimi gólmi naším najlepším strelcom.

Následne podpísal dvojročnú nováčikovskú zmluvu s Anaheimom. „Je to až neuveriteľné, čo sa za ten rok udialo. Bol som na olympiáde, kde sme získali bronz, potom na MS vo Fínsku a teraz mám aj kontrakt s klubom NHL. Veľké ďakujem patrí všetkým v slovenskej reprezentácii a aj Michalovciam,“ povedal pre Nový Čas Regenda, ktorý už má za sebou nováčikovský kemp v Anaheime.

Nestratil sa

„Bol som tam jeden z najstarších, ale na tejto úrovni majú všetci kvalitu a aj mladí hráči z draftu ukázali vysoký level. Každý išiel na sto percent, všetci boli rýchli a silní. Myslím si, že som sa nestratil,“ reagoval Regenda.

Späť do slnečnej Kalifornie sa vráti v septembri, keď odštartujú v zámorí hlavné kempy pred októbrovým začiatkom NHL. „Pôjdem tam s pokorou, a ak začnem na farme, tak budem poctivo pracovať a bojovať o posun nahor. Viem, že nikto z nás nemá nič garantované a bude to boj o miesto v kádri,“ pokračoval Pavol, ktorý si počas kempu vypýtal od trénerov v zámorí aj tréningový plán, aby sa na Slovensku dokonale pripravil na nový ročník.

Má svoju bankovku

V rámci letného obdobia absolvoval Regenda už niekoľko akcií pre fanúšikov, no teraz sa do­čkal aj niečoho unikátneho - vlastnej bankovky. Tá vyšla v edícii Nula Euro Souvenir pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zbierky o Michalovciach. „Som veľmi rád a je to pre mňa pocta. Cením si hlavne to, že pripomína náš olympijský úspech. Získali sme ho spolu a ja som rád, že som vďaka tomu mohol priniesť medailu na Zemplín,“ okomentoval vydanie špeciálnej bankovky pre hockeyslovakia.