Šéf tímu TotalEnergies si pochvaľuje, ako dopadla Tour: Staviť na Sagana sa vyplatilo!

Slovami chvály nešetril! Jean-René Bernaudeau (66), nový šéf cyklistu Petra Sagana (32), priznal, že miestami bol počas tohtoročnej Tour de France frustrovaný, no s celkovým výsledkom a najmä s Tourminátorovými výkonmi je spokojný. Do francúzskeho tímu vraj Slovák priniesol okrem iného nový rozmer.

Sagan sa na 109. edícii Starej dámy zo zisku rekordného ôsmeho zeleného dresu netešil, dokonca nevybojoval ani jedno etapové víťazstvo, napriek tomu je Bernaudeau, generálny manažér tímu TotalEnergies, spokojný. „Počas Tour bolo aj trochu frustrácie, hlavne, keď sme mali dve štvrté miesta. Ale v zásade môžem prehlásiť, že svoju úlohu sme splnili. Bojovali sme zo všetkých síl so snahou uspieť, a to sa počíta,“ uviedol pre domáce média Bernaudeau.

Špeciálne sa zameral aj na výkony Žilinského rodáka. „Stávka na Petra Sagana sa nám už teraz vyplatila. Priniesol do tímu nový rozmer, závisť ostatných a hrdosť. Je to pre nás veľmi, veľmi pekné zistenie. Nie je čo na ňom zhadzovať, je to dobrý človek,“ pochvaľoval si Bernaudeau a celkovo zhodnotil aj Tour ako takú.

Nezabudol pri tom vyzdvihnúť Saganovho úhlavného nepriateľa Wouta van Aerta. „Na Tour sa mi najviac páčila dvojica rivalov Vingegaard a Pogačar. Ale musím povedať, že jeden pretekár, ktorý na mňa naozaj, naozaj, naozaj zapôsobil, bol van Aert. Pýtate sa ma, či ho mám rád? Nebudem tvrdiť, že sa mi páči, ale to, čo predviedol, bolo veľmi pôsobivé,“ uzavrel Bernaudeau, ktorý pre svojich pretekárov po nedeľňajšom dojazde do Paríža pripravil párty. Na sociálne siete sa z nej dostala aj fotografia Sagana, ktorý sa zabával doslova v zajatí žien.