Neporazený boxer († 18) zomrel, osudný sparing na ulici: Takto bojovali o jeho život!

Nigérijský boxer poloťažkej váhy Miracle Amaeze († 18) zomrel na následky tvrdých úderov od tréningového sparingpartnera. Amaeze bol považovaný za jeden z najväčších talentov africkej krajiny. V profesionálnej kariére vyhral oba svoje zápasy. Ďalšie už, žiaľ, nepridá...

Osudným sa mu stal sparing, ktorý sa odohral priamo na ulici. Na záberoch vidieť, ako bojuje proti výrazne ťažšiemu súperovi. Amaeze inkasoval dve poriadne tvrdé rany, ktoré ním viditeľne otriasli. Na sociálnej sieti twitter sa objavili zábery zo spomínaného tréningu aj prvá pomoc, ktorú sa snažili prítomní poskytnúť zranenému bojovníkovi priamo na ulici. Hoci bol neskôr prevezený do nemocnice, pomôcť mu už nedokázali.

