Nick Kyrgios si užíva na Bahamách so sexi priateľkou: Kŕmia žraloky a leguány!

Austrálsky tenista Nick Kyrgios (27) trávi dni po finálovej prehre z Wimbledonu na exotických Bahamách. Spoločnosť mu robí nielen sexi priateľka Costeen Hatzi (21), ale aj prasce a žraloky!

Kyrgios je vegán, miluje zvieratá, ale nie na tanieri. Na sociálne siete zavesil niekoľko videí a fotografií, ako pri brehu kŕmi malé žraloky. Jeho milenka zase na pláži naháňa miestnu atrakciu, ktorou sú ošípané kúpajúce sa v morských vlnách. Obaja aj ovocím na paličkách kŕmia hladné leguány.

Kyrgios po neúspechu vo finále All England Clubu s Novakom Djokovičom vyhlásil, že vymení rakety za karibské západy slnka a od tenisu si dá menšiu pauzu. Či bude štartovať na US Open (29.8. - 11.9. 2022), je otázne. Možno sa mu západy slnka prejedia a on opäť vstúpi na kurt.