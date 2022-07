Cristiano Ronaldo dal jasný signál vedeniu United: Prečo pricestoval do Manchestru?

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo (37) v utorok pricestoval do tréningového strediska anglického klubu Manchester United, v ktorom pôsobí od minulého leta a zmluvu má aj na sezónu 2022/2023. Budúcnosť elitného ofenzívneho hráča u Red Devils je však otázna.

V ostatných týždňoch sa totiž objavili rôzne správy o tom, že chce z Old Traffordu odísť do iného tímu, s ktorým by si zahral v skupinovej časti Ligy majstrov. United v skončenom ročníku obsadili v Premier League až šiestu priečku s 35-bodovou stratou na majstrovský Manchester City a predstavia sa "len" v skupinovej časti Európskej ligy.

Cristiano Ronaldo vynechal predsezónne turné Manchestru United v Thajsku a Austrálii, od klubu dostal voľno pre osobné dôvody. Do tréningového strediska anglického klubu v utorok pricestoval s agentom Jorgem Mendesom. Očakáva sa teda, že futbalista chce rokovať o odchode.

Holandský kouč Erik ten Hag, ktorý prevzal kormidlo nad A-tímom "červených diablov" pred touto sezónou, doteraz unisono tvrdil, že so službami CR7 ráta.