Tréner Weiss sa obul do vedenia súťaže: Maďari si odložia celú ligu a my?

Ligový zápas proti Trenčínu ich naladil na víťaznú strunu. Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali 4:0 a pred odvetným zápasom 2. predkola Ligy majstrov proti Ferencvárosu Budapešť (v stredu 27. júla) panuje v kabíne belasých dobrá nálada.

"Útočiaci hráči musia priniesť v ofenzíve viac kvality. Na tom musíme robiť, či sa niekto urazí alebo nie. To je pozitívna kritika, aby ukázali, že tu chcú hrať a dávať góly," nešetril kritikou napriek vysokému víťazstvu tréner Slovana Vladimír Weiss st.

"Musíme sa zlepšiť v strede útoku či pri nábehoch po štandardných situáciách. Tých vecí je veľa, aby sme boli úspešní proti Ferencvárosu. Dvaja-traja hráči, ktorí sa tlačia do zostavy, ma upútali svojimi výkonmi. Uvidíme, čo bude do stredy,“ dodal Weiss.

Od novinárov dostal tréner belasých v uvoľnenej atmosfére otázku na Tešedíkovo. Prečo sa na tlačovke riešila ani nie štvortisícová obec v okrese Šaľa?

"Nehráme proti Tešedíkovu, ale Ligu majstrov proti ‚Fradi’," zdôraznil Weiss st. vážnosť konfrontácie po stredajšom víťazstve 2:1 v úvodnom dueli 2. predkola proti Ferencvárosu. Tešedíkovo reagovalo pozvaním Slovana pri príležitosti osláv storočnice klubu.

"Nech nás oficiálne pozvú a radi prídeme. Keď bude trošku voľného času, pretože nemáme čas sa ani... to,” pobavil tréner novinárov. Potom chcel z tlačovej konferencie odísť, ale napokon sa ešte pozastavil a novinárov informoval o tom, ako jeho klubu nevyšla v ústrety Ligová únia.

"Ligovú úniu som osobne poprosil vymeniť si zápasy, pretože hráme s Ferencvárosom v stredu a potom cestujeme do Michaloviec. Michalovce s tým súhlasili, ale na Slovensku to nie je možné. Nechápem to. Maďari si odložia ligu kvôli ‚Fradi’ alebo Puskásovej Akadémii, aby hrali čerství. Gruzínci prerušia ligu na mesiac, aby mali ich kluby šancu v Európe. My musíme hrať a cestovať,” posťažoval sa Weiss st.

Reakcia riaditeľa Únie ligových klubov (ÚLK) Michala Mertinyáka pre RTVS:

"Prezídium ÚLK v minulosti prijalo rozhodnutie, že výmena poradia zápasov nebude umožnená. So všetkými klubmi, ktoré hrajú európske zápasy, komunikujeme a operatívne reagujeme. Aj napriek tomu, že tieto zápasy sú v rýchlom tempe a ich termíny aj konkrétni súperi sú niekedy známi len týždeň pred ich konaním.“