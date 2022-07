Pod krídlami archanjela: Florbalové majsterky budú nosiť farbu roka

Koho s partiou baví svet, môže mať svoju zimnú expedíciu Ydykseb. Prípadne letnú Duchonku. Majstrovské florbalistky Nemšovej nedajú na destináciu svojho teambuildingu dopustiť!

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Dočasné prázdninové sídlo si už tretí rok zriadili na chate v rekreačnom stredisku pri vodnej nádrži neďaleko Topoľčian. „Majiteľ ju inak neprenajíma, no my sme ho zatiaľ vždy dokázali obmäkčiť. Susedia boli radi, že nás opäť vidia, teda – uhm – počujú,“ unisono referujú hráčky NTS FK - ZŠ Nemšová a dodávajú: „Vravievame, že to miesto nám asi bolo súdené. Viažu sa k nemu tie najkrajšie spoločné zážitky. Vtedy akoby prestával existovať vesmír.“

Highlightom predĺženého víkendu pri vode síce nebola príprava na obhajobu titulu v Hyundai extralige, ale Nemšovčanky sa držali starého známeho pravidla, že najskôr tréning, až potom party: „Takmer polovica letnej prípravy je za nami, tak sme si povedali, že máme právo trochu sa odviazať. Prvú noc sme však boli také pokojné, ako keby sme ani titul nevyhrali. Čo už, staroba...“ Už druhý deň však zábava prepukla hneď ráno: „Utužovali sme partiu, tancovali a spievali. Tak sa to robí, do psej matere!“

Nemšovčanky vstúpia do nového súťažného ročníka s aktualizovaným logom aj dresmi: „Staré logo, na ktorom bol nesmrteľný pes Rony, sme síce mali naozaj v láske, ale povedzme si na rovinu: píše sa rok 2022 a grafické možnosti sa medzičasom posunuli.“ Námet na nové čerpali z erbu svojho malebného mestečka na Považí: použili rozprestreté krídla archanjela svätého Michala v kombinácii s florbalovou loptičkou.

Už logo farebne naznačilo, akou cestou sa hodlajú uberať pri dizajnovaní dresov! Na bledú súpravu doplnenú – rovnako ako čierna verzia – ružovými kraťasmi si absolútne trendovo zvolili farbu roka 2022 Pantone 17-3938 Very Peri: „Krásna bledofialová farba nás chytila za srdce a podľahli sme jej čaru. Veríme, že budeme neprehliadnuteľné.“ Káder zostáva pohromade, pribudli dve mladé florbalistky Zuzana Mrázová a Hana Vendžúrová.

Nemšovčanky vo finále play-off v prestížnom derby s Pruským triumfovali 3:1 na zápasy, hoci spočiatku prehrávali. Zverenky Petra Tydlačku sa radovali zo svojho druhého titulu po sezóne 2009/2010. O primát si zahrali aj v ročníku 2012/2013. Vo všetkých troch prípadoch čelili práve Pruštiankam, s ktorými teda teraz majú finálovú štatistiku 2:1. Nemšová má medailovú bilanciu 2-1-3 a figuruje na historickom treťom mieste. Stále suverénne vedie Pruské so zbierkou 4-6-3.

„Neradno sa zaseknúť na mieste a spomínať na to, čo bolo. Treba ísť vpred za novými výzvami. Veľmi sa už tešíme na novú sezónu,“ deklarujú Nemšovčanky, ktoré si vlani v októbri v rámci všeobecných pandemických improvizácií zahrali na podujatí Six Nations Floorball Challenge v Trenčíne proti nemeckej reprezentácii a dosiahli cennú remízu 3:3!