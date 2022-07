Peter Zánický hodnotí Saganove výkony na Tour a zároveň hlási: Peťo sa z Tour nezrúti

Čo sa týka bodov, bola to najslabšia sezóna! Peter Sagan (32) ich na 109. edícii pretekov Tour de France získal v boji o zelený dres len 120. Ide tak o najhorší výsledok, ak nerátame dva ročníky (2017 a 2021), keď Starú dámu nedokončil.

Saganov mládežnícky tréner Peter Zánický (49) pre Nový Čas zhodnotil výkony Tourminátora a zároveň prezradil, že hlavu určite neskladá. V druhej polovici sezóny chce zabojovať hlavne na MS.

Zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže získal tento rok Belgičan Wout van Aert. S počtom bodov 480 navyše prekonal Saganov rekord z roku 2018 (477 b). Tourminátor sa v 109. edícii slávnych pretekov navyše nedočkal ani etapového triumfu. „Body by som v Petrovom prípade tentoraz nebral ako prioritné. Po prvom týždni sa ukázalo, že Wout van Aert je iná liga, úplne z inej galaxie. Bojovať o zelený dres nemalo pre Petra nijaký význam. To, či získal 120 alebo 250 bodov, je úplne jedno. Van Aert vybojoval zelený dres celkom zaslúžene,“ zhodnotil na úvod Zánický pre Nový Čas, ktorý ešte nehádže flintu do žita.

„Pokiaľ by mal Peter normálnu prípravu počas jari a neboli by ani tieto covidové veci, mohli by sme zhodnotiť, že nejde o príliš úspešnú Tour v jeho podaní. Na druhej strane, Peťo ju absolvoval celú a dvakrát bol na 4. mieste, takže zas až tak pesimisticky to neberiem. Rozbehol sa, to je dobrý signál pre druhú polovicu sezóny. Po Tour zostáva 4 dni doma, potom odchádza do USA, kde absolvuje prípravu na MS. Peter hlavu neskladá,“ dodal Zánický.

Nadávky sú bežné

Rivalita medzi Saganom a van Aertom bola na Tour celkom očividná, hlavne v úvode, keď Slovák v jednom z etapových dojazdov adresoval Belgičanovi spŕšku nadávok. „Peter rešpektuje van Aertovu výkonnosť. Veľmi dobre si uvedomuje, aký je dobrý. Nie každý v pelotóne je s každým kamarát. Hlavne šprintéri sú silné osobnosti. Emócie po dojazdoch sú prirodzené. Je úplne bežné, že si jazdci adresujú nejaké slová či gestá, hlavne v zákulisí, čo fanúšikovia často nevidia. Stále je to však v hraniciach medze a je to v pohode,“ uzavrel Zánický.

Víťazi 109. edície Starej dámy

Žltý dres (celkový víťaz) - Jonas Vingegaard (25), Dánsko

Zelený dres (bodovacia súťaž) - Wout van Aert (27), Belgicko

Bodkovaný dres (najlepší vrchár) - Jonas Vingegaard (25), Dánsko

Biely dres (najlepší pretekár do 25 rokov) - Tadej Pogačar (23), Slovinsko

Tourminátor v bodovačke

2012 - 421 bodov

2103 - 409 bodov

2014 - 431 bodov

2015 - 432 bodov

2016 - 470 bodov

2017 - vylúčený

2018 - 477 bodov

2019 - 316 bodov

2020 - 284 bodov

2021 - nedokončil

2022 - 120 bodov