Aktuálny rebríček tenistov: Molčan vyrovnal svoje maximum

Najlepší slovenský singlista Alex Molčan (24) sa vďaka vydarenému účinkovaniu na tenisovom turnaji ATP v Hamburgu posunul na 38. miesto svetového rebríčka ATP, čo je jeho kariérne maximum. Na rovnakej priečke figuroval už v máji.

Molčan sa v Hamburgu prebojoval až do semifinále, v ktorom vypadol s Carlosom Alcarazom zo Španielska. Ten sa napriek finálovej prehre s Talianom Lorenzom Musettim prepracoval prvýkrát do Top 5, čo sa mu podarilo ako najmladšiemu hráčovi od čias Rafaela Nadala. Devätnásťročný mladík figuruje na piatom mieste rebríčka, jeho slávnejší krajan to dosiahol o rok mladší.

Na čele sa udržal Rus Daniil Medvedev. V pondelňajšom vydaní rebríčka vedie o 925 bodov pred Nemcom Alexandrom Zverevom. Tretí je 22-násobný grandslamový víťaz Nadal.

Rebríček ATP k 25. júlu:

1. (1.) Daniil Medvedev (Rus.) 7775 bodov, 2. (2.) Alexander Zverev (Nem.) 6850, 3. (3.) Rafael Nadal (Šp.) 6165, 4. (4.) Stefanos Tsitsipas (Gréc.) 5045, 5. (6.) Carlos Alcaraz (Šp.) 4895, 6. (5.) Casper Ruud (Nór.) 4890, 7. (7.) Novak Djokovič (Srb.) 4770, 8. (8.) Andrej Rubľov (Rus.) 3575, 9. (9.) Felix Auger-Aliassime (Kan.) 3445, 10. (10.) Jannik Sinner (Tal.) 3185, ... 38. (48.) Alex MOLČAN 1121, 117. (116.) Norbert GOMBOS 484, 156. (186.) Jozef KOVALÍK 348, 193. (178.) Filip HORANSKÝ 276, 203. (191.) Andrej MARTIN 260, 239. (232.) Lukáš KLEIN 210, 320. (314.) Lukáš LACKO (všetci SR) 149.